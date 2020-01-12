Türkiye Almanya voleybol maçı 2020: Filenin Sultanları 3-0'lık zaferle olimpiyat vizesi aldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Spor Türkiye Almanya voleybol maçı 2020: Filenin Sultanları 3-0'lık zaferle olimpiyat vizesi aldı - Son Dakika Spor

Türkiye Almanya voleybol maçı 2020: Filenin Sultanları 3-0'lık zaferle olimpiyat vizesi aldı

17 dakika önce

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Almanya voleybol maçı 2020: Filenin Sultanları 3-0'lık zaferle olimpiyat vizesi aldı, System.String[]

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Filenin Sultanları, Avrupa Kıtası Elemeleri final maçında setleri 25-17, 25-19 ve 25-22 skorlarla kazandı.

Türkiye, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan eleme karşılaşmalarında B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilmiş; daha sonra Hırvatistan'ı 3-1, yarı finalde de Polonya'yı 3-2 mağlup etmişti.

Almanya ise ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı geçen yıl Avrupa ikincisi olmuştu.

Sekiz yıl sonra yeniden olimpiyat bileti

2012 Londra Olimpiyatları'nda da mücadele eden Filenin Sultanları, finallerde beş maçta iki galibiyet ve üç mağlubiyet almış ancak çeyrek finale kalamamıştı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Elemeleri Türkiye'de oynanmış, Filenin Sultanları beş maçın üçünü kaybederek finallerde mücadele etme hakkı kazanamamıştı.

voleybol, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:15 
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