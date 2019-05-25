Son Dakika Haberleri: Türkiye, Almanya'ya yenildi

Türkiye, Almanya'ya yenildi

2 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya'ya 46-24 mağlup oldu.

Türkiye, Almanya'ya yenildi, System.String[]
Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya'ya 46-24 mağlup oldu.

Tayland'ın Suphanburi şehrinde düzenlenen şampiyonada Milli Takım,, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşılaştı. İlk devreyi 17-16 geride tamamlayan milliler, mücadeleyi de 46-24 kaybetti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından grubu son sırada tamamladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:59 Kaynak: İHA
Dünya Şampiyonası, Türkiye, Almanya, Spor
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