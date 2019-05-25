Türkiye, Almanya'ya yenildi
2 saat önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda6 Türkiye, üçüncü maçında Almanya'ya 46-24 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:59 Kaynak: İHA
Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
'nda6 Türkiye
, üçüncü maçında Almanya
'ya 46-24 mağlup oldu. Tayland
'ın Suphanburi şehrinde düzenlenen şampiyonada Milli Takım,, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Almanya ile karşılaştı. İlk devreyi 17-16 geride tamamlayan milliler, mücadeleyi de 46-24 kaybetti.
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