Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ) "Sorunları Konuşmaya Değil, Çözümlerimizi Hayata Geçirmeye Geldik" - Son Dakika

Ülkemizde yaşayan herkesin iktidarı olmaya geldik iddiasıyla uzun zamandır ürettikleri içerik ve projelerin etkilerini ölçümledikleri düşünülen Türkiye Altın Çağ Partisinin paylaşımlarından anlaşıldığı kadarı ile olaylara farklı bakış açıları getirmeleri bekleniyor.

Bugün Yeni Söylemler ve Çözüm Üretme İhtiyacı Her Zamankinden Daha Fazladır!

Sorunları değil, yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığımız çözümlerimizi hayata geçirmek için geldik açıklamasıyla, bireylerden ziyade çözüm önerilerini ön plana çıkarmaya devam eden

Türkiye Altın Çağ Partisi yaptığı paylaşımlarda;

• İşsizliğin çözümü için "İŞ VE MESLEK EDİNDİRME BAKANLIĞI"

• Toplum vicdanını onarmak için "CEZA VE YÜRÜTME YASALARI"

• Çocukların yeteneklerini esas alan "EĞİTİM SİSTEMİ"

• Kırsal kalkınma için her köye "TARIM EVLERİ"

• İnançların eşit temsili yeti için "DİN İŞLERİ BAKANLIĞI"

• Çaresiz vatandaşlarımızın huzurla yaşamaları için "HUZURKENTLER"

• Can dostlarımız için doğal "SEVİMLİ DOSTLARI KASABALARI"

ve daha birçok alanda yüzlerce çözüm önerisi ile halkımızın "refah ve yaşam" umudunu arttıracak çözüm önerilerine sahip oldukları öğrenildi.