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Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi - Son Dakika

Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi

14.02.2022 11:10

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor altyapısına yönelik yatırımlarla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak spor turizminde güçlü hale geldiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor altyapısına yönelik yatırımlarla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak spor turizminde güçlü hale geldiğini söyledi.

Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya 2022) "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı son etabına katılarak bisiklet kullanan Kasapoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin her bir köşesinin tarihi, kültürel zenginliği ve doğal güzelliğiyle cennetten bir köşe gibi olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, spor turizmine yatırımlarla katkı yaptıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak sporu geniş kitlelere yaymaya, yeni yetenekleri keşfetmeye ve ülke tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Son 20 yılda spor altyapısına yönelik her branşa özgü çalışmalarımız var. Türkiye, geçtiğimiz yıl salgına rağmen 164 farklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Altyapı hizmetlerindeki profesyonellik ve insanımızın sıcak ev sahipliği birleşince spor turizminde de ciddi güç haline geliyorsunuz. Her geçen gün bu gücünüzü güçlendirerek devam ediyorsunuz. Türkiye'nin spor turizminde geldiği nokta bu." diye konuştu.

"Ülkenin her yerinde spor organizasyonu yapıyoruz"

Bakan Kasapoğlu, ülkenin her yerinde çeşitli spor organizasyonları gerçekleştirdiklerini, bisiklet turuyla da Antalya'nın tanıtımına katkı yaptıklarını kaydetti.

Gelecek aylarda Şırnak'ta uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Kasapoğlu, ülkenin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde, her bir noktasında organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da düzenleneceğini hatırlatan Kasapoğlu, Dünya Göçebe Oyunları'nın da İznik'te gerçekleştirileceğini anımsattı.

Türkiye'nin her bir noktasına altyapı alanında yatırım yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Hep daha iyisini gerçekleştirmenin, en güzel şekilde organizasyonlara ev sahipliği yaparak nihayetlendirmenin peşindeyiz. İnanıyorum ki hem o organizasyonlar hem yenileri, ülkemizin tanıtımı ve spor kültürünü güçlendirme açısından pek çok farklılığı, birçok başarıyı bizlere yaşatacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi
Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi
Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi

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Mehmet Kasapoğlu, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye altyapı yatırımlarıyla spor turizminde de güçlü hale geldi - Son Dakika


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