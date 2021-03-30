Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika

Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

30.03.2021 11:33
Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret, System.String[]

Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Kunt, Trabzon Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Salih Aladağ ve beraberindeki üyelerle TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kunt, 2005 yılında Trabzon'da kurdukları derneğin ülkeye yayılarak 2008 yılında federasyon olarak Ankara'da hayata geçtiğini belirtti.

Futbolun ana elemanlarından biri olan futbolcuların temsilcisi olan Amatör Futbolcular Federasyonu'nun, futbolun yönetiminde yer alması ve alınan kararlarda söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kunt, amaçlarının Türkiye'de sağlıklı bir nesil yetiştirmek, gençliği spora yönlendirmek, kendi değerlerine sahip çıkarak Türk futboluna katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Kunt, Futbol Federasyonu bünyesinde profesyonel futbol kulüplerinin mali yapılarının önemli ölçüde düzenlendiğini fakat amatör futbol ve futbolcuların korumasız kaldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Kurullarda futbolcuların sorunlarını çözmek Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na yüklenmiştir. Biz bu konuda sorumluluk almak istiyoruz. Türkiye genelinde de bu konuda her ilde derneğimizi kurma çalışmaları yapmaktayız. Amatör Futbolcular Federasyonu'nun da Türkiye Futbol Federasyonu bünyesi içerisine dahil edilerek temsilde adalet ilkesi doğrultusunda amatör futbolcuların temsil hakkının sağlanmasında sizlerin de bize gerekli katkıyı sağlayacağınız inancındayız."

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman amatör futbolcuların yanında yer aldıklarını söyledi.

Trabzon, Türkiye, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika Spor


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