Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez Açıklaması

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, gençlere her branşta spor yapmaları için katkı vermek istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi de olan Düşmez, Malatya'da bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nin (BAL) deplasman heyecanı oluşması için kurulduğunu ifade etti.



BAL konsepti hakkında bilgi veren Düşmez, şöyle devam etti:



"O gün 33 ilde profesyonel takım yoktu. Dedik ki 'Amatörler oynasın, deplasmanlı lig heyecanı yaşansın ama sigorta, muhtasar baskısı da olmasın.' Zaten işler hep samimi başlar. Bütün aşklar güzel başlar. Biz böyle başladık ve ligin böyle olmasını istiyoruz. Çok ciddi ligler oynandı. Erzurum 3. Lig'e çıkarken, stat tıka basa doluydu. On bin kişi de dışarıdaydı."



Düşmez, her türlü eksiği tartıştıklarını ve düzelttiklerini belirterek, "Yanlış varsa spor kamuoyuyla otururuz, ilgililerle, ailemizle, basından ve spor taban birliklerinden destek alır, yanlışı da düzeltiriz. Bu ligin arkasındayız." dedi.



Gençlere spor yaptırmaları gerektiğini dile getiren Düşmez, şunları kaydetti:



"Gençlere her branşta spor yapmaları için katkı vermek istiyoruz. Bilgisayar önünde pinekleyen, obeziteden karnı şişen gençlere de spor yaptırmak zorundayız. Bizim esas görevimiz iyi çocuk yetiştirmektir, üst liglere futbolcu vermektir ama bunu düşünecek kafalar, o kulüplerdeki yöneticilerdir. Bütün kulüp başkanlarına saygı duyuyorum ama 'ben şampiyon olayım da kendimi bir yere taşıyayım mantığı' ilk önce bitmesi gereken mantıktır. Biz Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuyuz, diğer branşlarda da aynı futbol gibi bu topluma katkı vermek istiyoruz."

