Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final maçının kazananı Türkiye oldu. Geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da gerçekleşen Türkiye- Angola Ampute final maçını Milliler 4-1 kazandı. Rakibini farklı galibiyetle yenen Türkiye, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası kazananı olmayı başardı.
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ilk defa dünya şampiyonu
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Nef Stadyumu'nda gerçekleşen final maçında Angola'yı 4-1'lik skorla yenmeyi başaran Milliler, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.
4-1'lik skoru yaratan isimler arasında 19'da Ömer Güleryüz, 31 (pen.) ve 43 (pen.) Rahmi Özcan ile 49'da Serkan Dereli yer aldı. Rakip Angola'nın tek golünü ise 24'te Adao kaydetti. Türkiye, bu galibiyetle birlikte 2018 Dünya Kupası'nı unutmadı. 2018 yılındaki finalde 5-4 mağlup olmuştu.
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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımının Angola'yı yenerek kupayı kaldırması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyasetçilerden sporculara kadar birçok kişi Milliler'i kutladı. İşte o paylaşımlar.
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı; Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz ile sahaya çıktı. Nef Stadyumu'nda yaklaşık 15 bin taraftar olduğu kaydedildi.
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Son Dakika › Teknoloji › Ampute Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika