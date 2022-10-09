Ampute Milli Takımı dünya şampiyonu oldu! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final maçının kazananı Türkiye oldu. Geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da gerçekleşen Türkiye- Angola Ampute final maçını Milliler 4-1 kazandı. Rakibini farklı galibiyetle yenen Türkiye, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası kazananı olmayı başardı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ilk defa dünya şampiyonu

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Nef Stadyumu'nda gerçekleşen final maçında Angola'yı 4-1'lik skorla yenmeyi başaran Milliler, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONUYUZ! ?? Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası final maçında karşılaştığı Angola'yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-1 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu.?? Tebrikler #BizimÇocuklar! ???? pic.twitter.com/r5rLp4LWEw — Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) October 9, 2022

4-1'lik skoru yaratan isimler arasında 19'da Ömer Güleryüz, 31 (pen.) ve 43 (pen.) Rahmi Özcan ile 49'da Serkan Dereli yer aldı. Rakip Angola'nın tek golünü ise 24'te Adao kaydetti. Türkiye, bu galibiyetle birlikte 2018 Dünya Kupası'nı unutmadı. 2018 yılındaki finalde 5-4 mağlup olmuştu.

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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımının Angola'yı yenerek kupayı kaldırması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyasetçilerden sporculara kadar birçok kişi Milliler'i kutladı. İşte o paylaşımlar.

Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum. ???? pic.twitter.com/NdBQ6wCRPU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2022

Ampute Futbol Milli Takımımız Dünya Şampiyonu. ?? Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, tebrikler şampiyon @MilliTakimlar ????pic.twitter.com/5oWSfMHfkE — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 9, 2022

?? Şampiyon TÜRKİYE! ???? Dünya Kupası'nı müzemize getirerek bizleri gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Harikasınız çocuklar!???? pic.twitter.com/8JtlRrYOnR — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 9, 2022

Şampiyona selam olsun! Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. ???? pic.twitter.com/mAr87opUYD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 9, 2022

Şampiyon İstanbul'da tarih yazdı.?? Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. ???? Teşekkürler #BizimÇocuklar… pic.twitter.com/bB36Xmsanq — Prof.Dr. Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 9, 2022

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupasini Recep Tayyip Erdoğan Verdi Kupayi #AmputeMilliTakımı pic.twitter.com/YFknALtsdA — Kadir67?????????? (@Kadir6700) October 9, 2022

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı; Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz ile sahaya çıktı. Nef Stadyumu'nda yaklaşık 15 bin taraftar olduğu kaydedildi.

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