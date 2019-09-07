Son Dakika Haberleri: Türkiye-Andorra
Son Dakika Spor Haber

Türkiye-Andorra

27 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral,...

Türkiye-Andorra, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye- Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira

Andorra, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak
Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi Türkiye-Andorra mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 21:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Andorra
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]