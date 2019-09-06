Son Dakika Haberleri: Türkiye, Andorra maçına hazır
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye, Andorra maçına hazır

50 dakika önce

Antrenmandan görüntüler A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra Milli Takımı ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamladı.

Antrenmandan görüntüler A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra Milli Takımı ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Andorra, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi
TFF, 19.05'te açıkladığı cezaya açıklık getirdi Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı Mehmet Zeki Çelik'ten genç futbolculara tavsiye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, Andorra maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]