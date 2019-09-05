Son Dakika Haberleri: Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi
Son Dakika Spor Haber

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi

52 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Andorra, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü
Andorra maçının biletleri tükendi Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum Çocuğuna içki içirilen baba konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]