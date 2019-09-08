Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu
1 saat önce
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti ve H Grubunda 2.'liğe yükselerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti.
Baştan sona maçı rakip kaleye yığan kırmızı beyazlı ekip 89'uncu dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenerek önemli bir 3 puan elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:15
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