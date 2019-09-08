Son Dakika Haberleri: Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu
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Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu

1 saat önce

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti ve H Grubunda 2.'liğe yükselerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu, System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti.


Baştan sona maçı rakip kaleye yığan kırmızı beyazlı ekip 89'uncu dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenerek önemli bir 3 puan elde etti.

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A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Andorra, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:15 
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