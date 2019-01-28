Türkiye 'Antalya da Vinci School Camp'de Buluşuyor

Tales Matematik Müzesi ve Tuanna Turizm iş birliği çerçevesinde 19-24 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya IC Otelde 1.

Tales Matematik Müzesi ve Tuanna Turizm iş birliği çerçevesinde 19-24 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya IC Otelde 1. etabı yapılmış olan da Vinci School Camp, konusunda uzman eğitmenleri ile katılan öğrencilere bilimden spora, tiyatroya ve anatomiye kadar pek çok alanda akılda kalıcı, farklı ve eşsiz bir eğitim deneyimi yaşattı.



Ankara, Gaziantep, Amasya, Diyarbakır, Muğla, İzmir, Sivas, Şanlıurfa, Aydın ve daha pek çok ilimizden katılım sağlandı. 29 Ocak 2019 tarihinde 2. etabı tamamlanmış olacak olan kampta öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor.



Leonardo da Vinci'ye ait çizimlerin derin incelemeleri sonucu inşa edilen 30 adet makineyi kapsayan da Vinci Sergisi; ikili sayma sisteminden Pi sayısına, imkansız üçgenden Pascal üçgenine, dört renk problemden topolojik düğümlere; alan-yarıçap çevre-yarıçap, açılar ve simetriye, Pisagor teoreminden ünlü matematikçi John Nash'ın oyun teorisine kadar tüm konuları çocuklara hikayelerle anlatan Tales Matematik Müzesi; Vorteks Tüneli; Geomertri Müzesi; IQ Center Bilim Müzesi; Optik İllüzyon Müzesi; Dev Akıl Oyunları Sergisi; Planetaryum, 3D Anatomi; Jiroskop; Eski Oyuncaklar Sergisi; Kitap Okuma Saati; 3D Sinema, Spor Oyun Parkurları; Fitness; Yüzme ve daha birçok eğitim amaçlı aktivite kamp süresince katılımcılara hizmet etti. - AYDIN

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