"Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

"Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor"

13.04.2022 15:27
"Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor"

Avukat Arabulucu Umut Metin, Türkiye'nin Ağustos 2019'da imzaladığı Singapur Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Avukat Arabulucu Umut Metin, Türkiye'nin Ağustos 2019'da imzaladığı Singapur Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Yabancı sermayenin Türkiye'ye güvenle gelmesinin önemli adımlarından birini oluşturacak olan Singapur Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Uluslararası Ticaret Hukuku Uzmanı Dr. Avukat Arabulucu Umut Metin, Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk ile geride bırakılması açısından 2019 yılında Türkiye'nin de imzaladığı Singapur Sözleşmesi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu sözleşmeye, Türkiye'nin de içinde olduğu 55 ülkenin taraf olduğu bilgisini verdi.

"ARABULUCULUK ARTIK SINIR ÖTESİNDE DE UYGULANABİLECEK"

Metin, "Bugünün arabuluculuk açısından önemini sorduğumuzda, örneğin bundan böyle Türkiye'de yapılan ticari bir arabuluculuk anlaşması ABD'de, Çin'de yapılan ticari bir arabuluculuk anlaşması Katar'da Singapur Sözleşmesi sayesinde infaz edilebilir hale gelmektedir. Arabuluculuk anlaşmalarının dünyanın geniş coğrafyalarında infaz edilebilmesi muazzam bir gelişmedir. Singapur Sözleşmesi 11 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu haliyle Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyan dünyadaki ilk 7 ülkeden biri durumundadır. Singapur Sözleşmesi'ne yürürlük kazandıran diğer ülkeler ABD, Çin, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Singapur ve İran'dır" dedi.

"ARABULUCULUK, YABANCI SERMAYENİN VE YABANCI YATIRIMCININ ÜLKEMİZE GELMESİNE İMKAN VERİYOR"

Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için arabuluculuk önemli bir cazibe oluşturduğunu kaydeden Metin, "Uluslararası Arabuluculuk Anlaşmalarının İcra Edilmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Singapur Sözleşmesi) Ne Kazandırıyor? diye sorulduğunda, Metin; sorun yaşayan bir şirketin varacağı bir arabuluculuk anlaşmasının hukuken tam güvenilir ve sınır ötesinde de uygulanabilir olduğunu bilmesi hukuki güven anlamına gelir.

Günümüzde uluslararası ticaret, sınırları aşan uluslararası ticari satış sözleşmeleri, farklı devletlerde bulunan şirketlerin yoğunlaşmış ticari ilişkileri ortadadır. Özellikle bir başka ülkeye mal, hizmet veya sermaye hareketi halinde, söz konusu ticari ilişkinin güven içinde ilerlemesi istenir. Yatırım yapılacak ülke yargısının özellikleri, mahkemelerde yargılamanın yıllar alması, kazanç değil zarar demektir. Yabancı yatırımcı ise, zarar edeceğini bile bile bir başka ülkeye yatırıma sıcak bakmaz. Zarar riski veya hukuki güvenlik kaygısı artınca yabancı ülkede veya bir başka ülkede ticarete istekli olmayacaktır. En azından bu tür hukuki riski azaltmak isteyecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARABULUCULUKTA ÖNDERLİK YAPAN ÜLKEDİR"

Türkiye'nin, Singapur Arabuluculuk Anlaşmasını imza eden ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Metin, "Türkiye, arabuluculuğun son 10 yıldaki ivmelenen yükseliş sürecinde takipçi ülke değil, önderlik yapan ülkelerden biridir. Kendi ülkesinde arabuluculuk uygulamasına alışık yabancı bir şirketin, Türkiye'de arabuluculuğun uygulanır ve infaz edilebilir olduğunu bilmesi önemlidir. Öngörülebilir bir düzen, iyi bir hukuk devleti algısını arabuluculuk kuvvetlendirmektedir" diye ekledi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor: Kur'an kursunun bir odasını markete çevirdiler Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor: Kur'an kursunun bir odasını markete çevirdiler

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor' - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:04:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement