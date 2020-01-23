Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için elinden geleni yapmaya devam edecek - Son Dakika
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Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için elinden geleni yapmaya devam edecek

6 saat önce

COX's AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanları desteklemek için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için elinden geleni yapmaya devam edecek, System.String[]

COX's AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanları desteklemek için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Bangladeş'te temaslarda bulunan Özhaseki ile beraberindeki heyet, Cox's Bazar şehrindeki Arakanlı Müslümanların kamplarını ziyareti öncesi Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder ile bir araya geldi.

Özhaseki, Türkiye'nin mültecilere koşulsuz desteğini ifade ederek, "Bangladeş hükümeti burada (Mülteci kamplarında) çalışmamıza izin verdiği sürece Arakanlı Müslümanları desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Arakanlı Müslümanlar konusunda Bangladeş'in sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Özhaseki, bazı Arap ülkelerinin, büyük ekonomik güce sahip olmalarına karşın mültecileri desteklemekte başarısız olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin, Bangladeş'e, Arakanlı Müslümanlar "kriziyle" ilgili insani ve diplomatik desteğini alkışladığını dile getiren Talukder ise Myanmar hükümetinin ikna olması ve Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri için Türkiye'den dünya kamuoyunun dikkatini buraya çekmesini istedi.

Talukder, Türkiye'ye, Arakanlı Müslümanların problemlerinin çözümü için daha fazla adım atması çağrısında bulundu.

Ziyarete, Özhaseki'nin yanı sıra Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eski AK Parti milletvekilleri katıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleri aracılığıyla yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Mehmet Özhaseki, Bangladeş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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