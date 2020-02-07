Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği'nden, Bakan Yardımcısı Tunç'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Dernek Başkanı Cumhur Yıldız ve beraberindeki heyet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'u makamında ziyaret etti.



Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Dernek Başkanı Cumhur Yıldız ve beraberinde Başkan Yardımcısı Akif Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ve ekibiyle görüşüldü.



Ziyaret ile ilgili bilgi veren Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Dernek Başkanı Cumhur Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'a ziyaretlerinde arı ürünleri paketleyicilerinin ve arıcıların gündemindeki konular ele aldıklarını söyledi.



Bakan Tunç'un kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatan Yıldız, "Yaptığımız görüşmede petek bal ile süzme balın kodekslerinin ayrılması, kaliteli bal üretilebilmesi ve ihracat artırılması için arıcılık teşvik siteminin değiştirilmesi, dünya piyasasında rekabet gücünün artırılması için arıcıların girdi maliyetlerinin düşürülmesi, taklit ve tağşişde ceza sisteminin ayrılması, denetimlerin üretim yaparken yaylalarda yapılması gerektiği gibi başlıklar halindeki konuları gündeme getirdik. Bakan beyde bizimle çok yakından ilgilendi. Hazırladığımız dosyaları kendilerine verdik" dedi.



Sivil toplum kuruluşlarının (STK) sektörün temsilcisi olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Devlet ve STK iş birliği olduğu sürece, Türkiye'de bal üretimi daha iyi yerlere gelecektir. Sayın Bakan ile Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri olarak bu iradeyi net bir şekilde ortaya koymuş olduk. Türkiye'deki arı ürünleri sektörüyle ilgili birçok konuyu ele aldık. Bizim sanayici olarak istediğimiz şey, rekabet edici, sürdürülebilir, kaliteli, uygun hammaddeye ulaşmak. İnşallah hem üreticimiz için hem biz paketleyiciler olarak hem de tüketicimiz için hayırlı olur." - ANKARA