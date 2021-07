Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin; "Eğitim olmazsa olmazımızdır" - Son Dakika

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği'nin işbirliği çerçevesinde düzenlenen "Arıcılık Akademisi"nde eğitimleri devam ediyor. Beypazarı'nın ardından bu kez de Kahramankazan'da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde eğitimlere devam ediliyor.

Eğitim öncesi düzenlenen törende konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, eğitim ve sözleşmeli arıcılığın önemine vurgu yaptı.

Şahin konuşmasında şunları söyledi; "Türkiye Arıcılar Birliği olarak ana temamız eğitim. Eğitim bizim olmazsa olmazlarımızdır. Eğitim atalarımızdan geldiği gibi beşikten başlar mezara kadar sürer. Biz bu anlayışla kendimizi geliştiriyoruz. Her zaman dünyanın biyolojik zenginliği bakımından, ballı bitki bakımından ve iklim koşulları bakımından lideriz. Yani bunları söylerken 9 ay boyunca arıcılık yapabilecek potansiyelimiz de var. Bunlar hep bizim artılarımız. Ama perdenin diğer tarafına baktığımız zaman, biz dünyadan 1 asır sonra örgütlenebildik. Dünya arıcılar birliğine tam bir asır sonra girdik. 13 yıl sonra dünyanın en prestijli kongresini yaptık. En kalabalık kongresini yaptık. Sadece kalabalık olarak bakmayınız. Kongrenin içerisindeki aktivitelere baktığımız zaman 1 asır boyunca birbirleriyle çalıp oynamışlar. Ama bu işin içine Türkiye el attığı andan itibaren Türkiye arıcısını dünya ile buluşturduk. Bu noktadan hareketle bunun iyi sindirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hem camiada dünyanın neresindeyiz. Nereden nereye geldik. Diğer taraftan biz dünya ile yarışma içerisine girerken elektrikçilik, tornacılık bütün zanaatlar meslek olarak kabul edilmiş. Arıcılığa baktığımız zaman arıcılık meslek değil. Biz diğer zanaatlar kadar meslek kabul edilmezsek bunun sonu karanlık. Neden karanlık. Eğitimsiz bir toplum oluyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılında başladığımız bu arıcılığın resmi statüye kavuşması gerekliliği girişimimiz 2020 yılında sonuç almıştır. Bunun kadrini kıymetini hocalarımız daha iyi bilirler. 2020 yılından itibaren Meslek statüsüne alınan arıcılarımızda artık lise diploması denkliğini alıyor. Bundan sonra yetişen arıcılar, sanat enstitülerinde sanat okullarında sanat merkezlerinde yetişecek. Hem 4 gün ustasının yanında hem bir gün eğitim alarak yetişecekler. Bunun kıymeti 10 yıl sonra anlaşılır. Bizim kapımızı çalan eğitim diyen her kuruluşa kapımızı sonuna kadar açtık. Başta projeyi aktif hale getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemize çok teşekkür ederim. TAB'ın olduğu her yerde İl Birliğimiz mutlaka olacaktır. Ankara İl Birliğimize de çok teşekkür ederim. Biz burada şunu yaptık. 2017 yılından bu tarafa hep görsel arıcılık, uygulama arıcılığı diyoruz. Uygulama olmadan salon eğitimleriyle eğitim gerçekleştiremezsiniz. Teşekkürlerim zaten bu nedenle"

Sözleşmeli üretim, kalitenim kendisidir"

Sözleşmeli üretim konusunun önemine değinen başkan Şahin, "Bakınız 2016 yılında kalemimizin ucundan çıkan sözleşmeli üretim modelleri. Biz bunu yeni icat etmedik. Bütün dünyada uygulanıyor. Sadece arıcılığa revize ettik. Sahada bal dediğimiz zaman arıcı akla gelir. Arı dediğimiz zaman yine arıcı akla gelir. Balda herhangi bir şey olduğu zaman yine arıcı akla gelir. Peki o zaman gelin hep birlikte çözelim bu sorunu. Bu sorunun çözüm noktası sözleşmeli üretimden geçiyor. Sözleşmeli üretimin en temel girdisi, vatandaşlarımızın kullandığı girdilerdir. Biz vatandaşımızın girdilerini garanti altına almazsak doğru girdi kullandırmazsak doğal girdi kullandırmazsak, peteğinden kullandığı yemlere kadar doğru bal üretemeyiz. Sözleşmeli üretim bir hamallık değildir. Yozluk değildir. Sözleşmeli üretim kalitenin kendisidir. Dolayısıyla il birliklerimizin ne işi var deniliyor. İl birliklerimiz olmazsa sözleşmeli üretim olmaz. Sizin bütün doğru girdilerinizin teminatı il birliklerimizdir. Balınızı üretip depolaması il birliklerimizde, eğitimler, analizleme metotları yine il birliklerinizde. Bakın il birliklerimizin ne kadar gücü var. Doğru üretimin pazara kadar sunulacak her adımda il birliği var" diye konuştu.

Başkan Şahin, "Arıcılar Birliği iyi ki var"

Arıcılar Birliği'nin önemine de değinen Şahin, "Ben bugüne kadar sermaye sınıflarını 2019 yılında rekabet kuruluna şikayet ettim. 300 TL'ye balın tenekesini alıp ta 80 TL'ye bal satılmaz. Bunun için de sözleşmeli üretim gereklidir. Torunlarımızın doğru bal doğru arı ürünleri tüketmesi için de sözleşmeli üretim. Dolayısıyla bir vatandaş olarak iyi ki varsın Türkiye Arıcılar Birliği, iyi ki varsınız birlikler. Türkiye de ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyemiz sahip çıktı sözleşmeli üretime. Ankara Üniversitemiz de eğitimlerine sahip çıktı. Hassaten her iki kuruma gerek Rektör hocamıza gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı ve verimli bir yıl diliyorum" dedi.

"Arıcılarımızın ürünleri belediyemizin marketlerinde üreticilerle buluşacak"

Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selçuk Solmaz da törende yaptığı konuşmada, "Beypazarı'nda başladığımız arıcılık eğitimlerine Güdül, Ayaş, Nallıhan'ın yoğun katılımları ile tamamlamış bulunuyoruz. Amacımız Ankara'da yaşayıp arıcılık yapan tüm meslektaşlarımızın arıcılık bilgilerini arttırmak ve yüksek verim almalarını sağlamaktır. Ankara'da 5 merkez ilçe seçilerek 19 ilçemizde toplam 174 birlik üyemize 2'şer gün teorik ve pratik arıcılık eğitimi verilecektir. Eğitime katılan ve başarılı olan tüm arıcılarımız desteklenecek ve gelecek yıl üretilecek arı ürünlerinin hepsi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Arıcılar Birliği ve Ankara Arıcılar Birliği koordinasyonu ile belediyemizin marketlerinde üreticilerle buluşacaktır. Ayrıca tüm kursiyerler ABB tarafından arıcılara sağlanacak tüm desteklerden öncelikli yararlanma şansına sahip olacaktır" açıklamasında bulundu.

Arıcılarımız göz ardı edemeyiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ise, "Güzel bereketli başarılı bir eğitim programı olmasını diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla tarımsal destek veren kurumlardan biriyiz. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretimde. Tarımsal girdilerin karşılanmasında Büyükşehir Belediyesi çok büyük rol oynamaya başladı. Bunlardan bir tanesi Arıcılarımız. Arıcılarımızı göz ardı etme şansımız yoktu. Çünkü bitkisel üretimini temelinde polinasyon var yani tozlaşma var. Tozlaşmanın en temel sigortası arılar, arıcılık. Doğru arıcılık yapıldığı takdirde hem floramızı garanti altına almış oluruz hem verimi ve ürün kalitesini de garanti altına almış oluruz. Öte yandan arıcılık artık bir meslek grubu. Dolayısıyla kendi üretimleri de var" ifadelerini kullandı.

"Arıcıların eğitimi çok önemli"

Törende son olarak konuşan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da, "Arıcılık Akademisi eğitimlerimizi geçen hafta Beypazarı'nda yaptık ve geniş bir katılım vardı. İlkini tamamladık başlangıç önemliydi. Eğitim noktasında desteklerimiz önemli. Bu bilgiyi arıcılarımıza aktarmak bizim için son derece önemli. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği birçok ünitemiz var. Bizim için hedef tür arı. Bunun da olması gerekiyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimin bir tür ayağı olarak ta 50 kovan arılığı buraya kazandırdı. Görsel açıdan da işlevsel açıdan da son derece güzel ve önemli bir üniteyi bu protokolle kazandırmış olduk. Arıcılarımıza eğitimlerinde başarılar dilerim" dedi.

Yapılan törenin ardından katılımcılar, Uygulama Çiftliği içinde yer alan arılık ünitesini gezdi. - AYDIN