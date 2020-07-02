Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek - Son Dakika

Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) geçen yıl depremle sarsılan Arnavutluk'a 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edecek.

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) geçen yıl depremle sarsılan Arnavutluk'a 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1 yıllık süre koyduk ama çok daha kısa zamanda yapmayı hedefliyoruz. İnşallah 6-7 ay gibi bir süreçte inşaatlarımızı vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye, 26 Kasım 2019 tarihinde depremle sarsılan Arnavutluk'a dost elini uzattı. İki ülke arasındaki afet sonrası konut yapımı alanında iş birliği sözleşmesi dolayısıyla program düzenlendi. Videokonferans yöntemiyle yapılan programa, Bakan Kurum'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Arnavutluk Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Arben Ahmetaj katıldı.

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'522 KONUT YAPILACAK'

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada Covid-19 salgını nedeniyle programı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belitti. Türkiye'nin her zaman, her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olduğunu vurgulayan Kurum, 2019'un Kasım ayında Arnavutluk'ta yaşanan depremden hemen sonra Türkiye'nin arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle Arnavutluk'taki kardeşlerine yardım ettiğini söyledi. Kurum, " Tiran'da ve Durres'te konutların, kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katıldık. Bugün imzalayacağımız 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İş Birliği Sözleşmesi' ile Arnavutluk Laç şehrine yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeriyor. Bu sözleşmeyle süreci resmen başlatmış oluyoruz. Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık" dedi.

'6-7 AYDA TESLİM ETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Kurum, ihalenin son oturumunun gerçekleştirilmesi ve yer teslimiyle birlikte inşaatların hızlıca yapılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Konutların inşaat süreçleri TOKİ Başkanlığı'mızca yürütecek. TOKİ Başkanlığı'mız; Türkiye'de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere; 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdi. En yakın zamanda da 1 milyon konutun teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmış olacağız. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah çok kısa zamanda Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ilir Meta'nın teşrifleriyle konutların teslim törenlerini gerçekleştireceğiz. 1 yıllık bir süre koyduk ama çok daha kısa zamanda yapmayı hedefliyoruz. Toplamda inşaat alanımız yaklaşık 72 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor ama hızlı bir şekilde yapıp inşallah 6-7 ay gibi bir süreçte inşaatlarımızı vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim etmek istiyoruz."

'TOKİ'NİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANMAK İSTERİZ'

Arnavutluk Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise deprem sonrası hızlı bir şekilde hasar görmüş konutları tespit etmek için önemli yol katettiklerini anlattı. İnşaatların yapılacağı arazilerin tespitini hızlı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Bakan Ahmetaj, "Bu sadece depremde evine kaybeden 522 aileyi barındırma projesi değil, aynı zamanda Laç şehrinin yüzünü değiştirmek için önemli bir projedir. TOKİ'nin deneyimlerinden Arnavutluk'ta yararlanmak isteriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arnavutluk'un Laç şehrine yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarına ilişkin 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İş Birliği Sözleşmesi' imzalandı.

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Arnavutluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek - Son Dakika

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