Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek - Son Dakika

Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) geçen yıl depremle sarsılan Arnavutluk'a 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edecek.

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) geçen yıl depremle sarsılan Arnavutluk'a 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1 yıllık süre koyduk ama çok daha kısa zamanda yapmayı hedefliyoruz. İnşallah 6-7 ay gibi bir süreçte inşaatlarımızı vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye, 26 Kasım 2019 tarihinde depremle sarsılan Arnavutluk'a dost elini uzattı. İki ülke arasındaki afet sonrası konut yapımı alanında iş birliği sözleşmesi dolayısıyla program düzenlendi. Videokonferans yöntemiyle yapılan programa, Bakan Kurum'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Arnavutluk Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Arben Ahmetaj katıldı.

Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
'522 KONUT YAPILACAK'

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada Covid-19 salgını nedeniyle programı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belitti. Türkiye'nin her zaman, her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olduğunu vurgulayan Kurum, 2019'un Kasım ayında Arnavutluk'ta yaşanan depremden hemen sonra Türkiye'nin arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle Arnavutluk'taki kardeşlerine yardım ettiğini söyledi. Kurum, " Tiran'da ve Durres'te konutların, kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katıldık. Bugün imzalayacağımız 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İş Birliği Sözleşmesi' ile Arnavutluk Laç şehrine yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeriyor. Bu sözleşmeyle süreci resmen başlatmış oluyoruz. Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık" dedi.

'6-7 AYDA TESLİM ETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Kurum, ihalenin son oturumunun gerçekleştirilmesi ve yer teslimiyle birlikte inşaatların hızlıca yapılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Konutların inşaat süreçleri TOKİ Başkanlığı'mızca yürütecek. TOKİ Başkanlığı'mız; Türkiye'de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere; 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdi. En yakın zamanda da 1 milyon konutun teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmış olacağız. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah çok kısa zamanda Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ilir Meta'nın teşrifleriyle konutların teslim törenlerini gerçekleştireceğiz. 1 yıllık bir süre koyduk ama çok daha kısa zamanda yapmayı hedefliyoruz. Toplamda inşaat alanımız yaklaşık 72 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor ama hızlı bir şekilde yapıp inşallah 6-7 ay gibi bir süreçte inşaatlarımızı vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim etmek istiyoruz."

'TOKİ'NİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANMAK İSTERİZ'

Arnavutluk Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise deprem sonrası hızlı bir şekilde hasar görmüş konutları tespit etmek için önemli yol katettiklerini anlattı. İnşaatların yapılacağı arazilerin tespitini hızlı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Bakan Ahmetaj, "Bu sadece depremde evine kaybeden 522 aileyi barındırma projesi değil, aynı zamanda Laç şehrinin yüzünü değiştirmek için önemli bir projedir. TOKİ'nin deneyimlerinden Arnavutluk'ta yararlanmak isteriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arnavutluk'un Laç şehrine yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarına ilişkin 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İş Birliği Sözleşmesi' imzalandı.

Arnavutluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek - Son Dakika

Son Dakika

17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
13:17
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
13:03
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
12:53
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:54:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Arnavutluk'a 522 konut inşa edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]