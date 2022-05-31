Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açılışının birinci yıl dönümü

Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen ve geçen yıl hizmete başlayan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılışının birinci yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Törene, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'tan üst düzey yetkililer, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle hastane personeli katıldı.

Bakan Manastirliu, burada yaptığı konuşmada, hastanenin açılışının birinci yıl dönümünün iki ülke arasındaki güçlü dostluğun kanıtı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, aslında ilişkilerimizin yeni zirvesini ve sadece hastane altyapısı açısından değil, bilgi ve teknoloji transferi açısından da yeni bir zirveyi işaret edecek bir hastane. (Arnavutluk Başbakanı Edi Rama) Başbakan Rama'nın yeni modern sağlık merkezi inşa edilmesi talebine dayanarak, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümetinin cömertliği sayesinde inşa edilen bir hastane. Rekor sürede inşa edildiği doğrudur. Güney bölgesinde 500 binin üzerinde vatandaşa hizmet edecek bir mükemmeliyet merkezinin oluşturulmasından gurur duyuyoruz."

Manastirliu, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinde 17 bölümde 73 binin üzerinde kişiye hizmet verildiğini ifade etti.

Hastane, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ebedi dostluğun ve iş birliğinin somut örneği

Büyükelçi Yörük de hastanenin rekor sayılacak bir sürede, 68 günde inşa edildiğini ve içinin tamamıyla en yeni ekipmanla donatıldığını dile getirdi.

Hastanenin faaliyete başladığı tarihten bugüne bölge halkına çok önemli hizmetlerde bulunduğuna dikkati çeken Yörük, "Arnavutluk-Türkiye Fier Dostluk Hastanesi aslında Türkiye ile Arnavutluk arasında var olan ebedi dostluğun ve iş birliğinin son derece somut bir başarı öyküsü." dedi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesini paylaştığını vurgulayan Yörük, bir sonraki aşamanın Türkiye'deki başarılı sağlık sistemiyle Arnavutluk'taki sağlık sistemi arasında uyum yaratmak olduğunu kaydetti.

Dostluk hastanesinin hayata geçmesinde önemli bir liderlik diplomasisi sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya teşekkür eden Yörük, "Şundan da emin olarak ifade etmek istiyorum ki yüz yıllara dayanan ebedi dostluğumuz ve iş birliğimiz gelecek yıllarda da devam ettiği sürece bu hastane de bu dostluğun ve bu iş birliğinin bir sembolü olarak burada hem Fier halkına ve bütün güney bölgesine hizmetlerini vermeye ve şifa dağıtmaya devam edecek." diye konuştu.

Hastane Müdürü Rudina Degjoni ve Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bindal da hastanedeki hizmetler ile yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 21 Nisan 2021'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Manastirliu ve Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla törenle açılmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılmıştı.

Aynı yıl mayısta faaliyete başlayan ve 3 yıl daha iki ülke ekipleri tarafından yönetilecek hastanenin 44 Türk personeli dahil 268 çalışanı bulunuyor.

Hastane acil tıp, kardiyoloji, nöroloji, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji, kulak burun boğaz, beyin cerrahisi ortopedi, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, nöroloji, gastroenteroloji, anestezi, radyoloji branşlarında hizmet veriyor.