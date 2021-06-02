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Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı

02.06.2021 19:52
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Türkiye tarafından Arnavut vatandaşlarına armağan olarak 68 günde inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

Türkiye tarafından Arnavut vatandaşlarına armağan olarak 68 günde inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

Türkiye tarafından Arnavut vatandaşlarına armağan olarak inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin, 21 Nisan tarihinde düzenlenen tören ile açılışı yapılmıştı. Türkiye'yi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temsil ettiği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrimiçi olarak katılmıştı. Açılışının ardından Fier Dostluk Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Hastane Müdürü Rudina Degjoni yaptığı açıklamada, hastanenin bir haftadır vatandaşlara hizmet etmeye başladığını belirtti. Degjoni, "Türkiye, Arnavutluk'ta 90 gün içerisinde bir hastane inşa edeceği sözü verdi ve 68 gün gibi rekor bir zamanda inşaatı tamamlandı. İnşaatın bitmesinin ardından Türkiye'den gelen doktor heyeti ve Arnavutluk makamları, hastanenin kısa bir süre içinde hasta kabulüne başlaması için canla başla çalıştı" ifadelerini kullandı.

HASTANE 3 AŞAMADA TAM HİZMETE GİRECEK

Degjoni, hastanede periyodik bir açılış yaptıklarını ve bu açılışın ise 3 aşamalı olacağını kaydetti. Başlangıç itibari ile acil servis, tomografi, laboratuvar, nöroloji, genel cerrahi ve iç hastalıkları ile başladıklarını belirten Degjoni, hastane 2. ve 3. aşamalarda ise kardiyoloji ve mikro cerrahi dahil bütün bölümlerin vatandaşların hizmetine gireceğini ifade etti.

TOPLAM 300'DEN FAZLA ÇALIŞAN OLACAK

Degjoni, hastanede 56'sı Türk olmak üzere toplamda 110 çalışan olduğunu ve hastanenin tamamen hizmete girildiğinde ise çalışan sayısının toplamda 300'den fazla olacağını bildirdi. Degjoni, "Türk doktorlara çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip, kendi birikimlerini bize aktarmakla gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Bu, Arnavutluk sağlığı için yeni bir sayfa. Buradaki hedefimiz sadece vatandaşa güzel ve çok kaliteli hizmet vermek değil. Bunun yanı sıra biz, Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilerlemiş sistemini ve kalitesini buraya aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den yardım alarak biz, Türkiye'nin finans ve hareket kabiliyeti ile hastanelerimize bağımsızlık kazandıracağız" dedi.

Türk doktorların burada bulunmakla sadece bu hastane ile sınırlı kalmayacağını belirten Degjoni, ileriki süreçte bu birikimin Arnavutluk'un tamamında aktarılacağını kaydetti. Degjoni, hastane inşaatında emeği geçen Türkiye'ye ve Arnavutluk hükümetine de teşekkür etti.

"AMACIMIZ, DENEYİMİMİZİ BURAYA AKTARMAK"

Hastanede hizmet veren genel cerrahi doktoru olan Prof. Dr. Bülent Yüksel yaptığı açıklamada, 10 gündür burada olduğunu belirterek, "Hastanemizi açtık. Ameliyatlarımıza da başladık. Hastanemizde yaklaşık 6 ameliyathanemiz var. Oldukça bol yoğun bakımımız var. Modern bir şekilde dizayn edilmiş bir hastane. Odalar tek kişilik. Amacımız, deneyimimizi buraya aktarmak ve buradaki arkadaşlarla beraber bir işbirliği oluşturmak, Arnavut doktor arkadaşlarla en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. En basit ameliyattan, günü geldiğinde en zor ameliyata kadar hepsini yapmayı düşünüyoruz. Birçok branşta bu olanakları, bu hastanede vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, Arnavut milletine karşı sevgisinin geçmişten gelen, eski İmparatorluk'tan gelen bir sevgi olduğunu ve bu sevginin halen devam ettiğini belirten Yüksel, Türkiye'nin bakış açısı çok olumlu olduğuna vurgu yaparak, Fier Dostluk Hastanesi'nin buna çok büyük etkisi olacağının altını çizdi.

"BURADA SUNULAN BU HİZMET VE İMKANLAR İNANILMAZ DERECEDE GÜZEL"

Fier Dostluk Hastanesi'ne eşini getirdiğini belirten Thanas Peçoti yaptığı açıklamada, "Burada sunulan bu hizmet ve imkanlar inanılmaz derecede güzel. Biz yaşlılara çok fazla modern geliyor. Eskiye kıyasla tabi. Tabi personelde her zamanda hazır bulunuyor. İnanılmaz bir şekilde yardımcı oluyorlar. Oturur oturmaz yanınıza geliyorlar ve ne istediğinizi sorarak, gerekli her şeyi yapıyorlar. Burada olan Türk ve Arnavut doktorlara çok teşekkür ederiz. Ayrıca Türkiye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir yardım. İnşa edenlere de, hizmet verenlere de çok teşekkür ederiz" dedi.

(Malik Hasa/ İHA)

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika


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