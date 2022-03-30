Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti

30.03.2022 12:57

- Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti Türkiye tarafından 68 gün gibi rekor bir hızda inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk halkına sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

- Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti

FİER - Türkiye tarafından 68 gün gibi rekor bir hızda inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk halkına sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Arnavutluk'un Fier kentinde Türkiye tarafından 68 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk halkına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Sadece Fier'de değil, ülkenin çeşitli kentlerinden de tedavi olmak için hastaneye gelen yüzlerce kişi, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin adını birçok kişiden duyduğunu ve ısrarla "Türkleri" seçtiğini belirten Afife Sefa, hastanede ülkenin çok çeşitli bölgesinden insanlarla tanıştığını söyledi. Sefa, "İlk geldiğim günden beri burayı çok beğendim. Ortamı beğendim, doktorlar harika. Çok ilgililer ve güler yüzlüler" dedi.

Hastanede tedavi gören Sefa, Arnavutluk'ta böyle bir hastanenin olduğuna inanmakta zorluk çektiğini belirterek, "Buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak en çok bu hastaneyi yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Temennim o ki, bunun gibi hastanelerin birkaç kentte de olması. Ancak bu hastane bizim de düşünemediğimiz kadar özel bir yer" diye konuştu.

"Bu hastane bizim devlet sağlık sistemini değiştirdi"

Hastane Müdürü Rudina Degjoni, Türkiye'nin yatırımı ve Türk hekimlerinin sonsuz katkısıyla hastanenin her gün daha da güçlenmekte olduğunu ifade etti. Genellikle güney illerden hastaların geldiğini ancak ülkenin her tarafından hastanenin rağbet gördüğünü belirten Degjoni, "Bu hastanede yüzde 100 ücretsiz paketlerimizden yararlanmak isteyen birçok vatandaşımız var. Hastaneye çok ilgi var ve bu Türkiye'nin yatırımı ve Türk doktorların işi sayesinde oluyor. Hastanenin aktivitesi gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Her ay binlerce kişi muayene oluyor. Aynı zamanda yüksek riskli ve karmaşık ameliyatlarımız gerçekleştiriliyor. Her ay 100'den fazla ameliyat yapıyoruz. Şimdiye kadar 800'den fazla başarılı anjiyo ameliyatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar aynı zamanda gastroskopi, endoskopi gibi birçok müdahale yapıldı ve birçok MR çekildi. Bu hastanede 24 saat vatandaşlarımıza hizmet eden acil servisimiz de var. İki tarafın çok sıkı işbirliği ve Türkiye ile Arnavutluk Sağlık Bakanlıkları tarafından geliştirilen strateji sayesinde bunlar oldu. Hastalar burada her gün bu yatırımı yapan Türkiye hükümeti ve açılmasına neden olan Arnavutluk hükümetine teşekkür ediyor. Bu hastane bizim devlet sağlık sistemini değiştirdi ve bu ülkemizde ilk defa gerçekleşiyor" dedi.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti

YORUMLAR
500
'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesine iş adamlarından destek 'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesine iş adamlarından destek Antalya'da düzenlenen e-ticaret fuarı 'World Ecom Expo' başladı Antalya'da düzenlenen e-ticaret fuarı 'World Ecom Expo' başladı

Hastane, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:10:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement