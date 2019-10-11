Türkiye-Arnavutluk maçından notlar

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu görev yaparken, hücumda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sahaya çıktı.

Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyeleri

H Grubu'nda Andorra ile yapılan maçta milli formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu'na, Arnavutluk karşılaşması öncesi hediyeler verildi

Milli maçı izleyen Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, deneyimli futbolcuya sırtında 100 yazılı çerçeveli forma hediye etti.

Emre'ye, UEFA tarafından verilen madalyayı Bakan Kasapoğlu takarken, 100. maç anısına şapkasını ise Nihat Özdemir verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda, saha kenarındaki led panolarda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajlar yer aldı.

Panolarda, İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü. Tribünleri dolduran taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundular.

Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına taraftarlar için binlerce Türk bayrağı bırakıldı, statta büyük bir milli coşku yaşandı.

A Milli Takım yaklaşık 5 yıl sonra Kadıköy'de

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk mücadelesiyle yaklaşık 5 yıl sonra Ülker Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı.

Milli takım, Kadıköy'de son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı.

A Milli Takım, özel maçta Brezilya'ya 4-0 mağlup olmuştu.

Dorukhan Toköz unutulmadı

A Milli Takım futbolcuları, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz'ü unutmadı.

Milli futbolcular, ısınma için sahaya "Geçmiş olsun Dorukhan" yazılı tişörtlerle çıktılar.

Öte yandan, Arnavut taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.