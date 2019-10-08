Türkiye-arnavutluk maçını rumen hategan yönetecek
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A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçta, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçta, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.
11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelede, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Sebastian Constantin Coltescu ise maçın dördüncü hakemi olacak.
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