Son Dakika Haberleri: Türkiye-arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika Spor Türkiye-arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye-arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu

52 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda evinde oynayacağı Arnavutluk maçının ilk 11'leri açıklandı.

Türkiye-arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda evinde oynayacağı Arnavutluk maçının ilk 11'leri açıklandı.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak. Müsabakada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Kaan, Merih, Umut, Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Burak, Cenk

ARNAVUTLUK: Strakosha - Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj


A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:32 Kaynak: DHA
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