Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı - Son Dakika
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Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı

03.09.2022 15:10
Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı

Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine otomobil ve otobüslerden oluşan 40 araç bağışladı.

Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine otomobil ve otobüslerden oluşan 40 araç bağışladı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, araçların teslim törenine Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Arben Kingji, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Muhammet Kelami Kablay ile Arnavutluk Ordusunun temsilcileri katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Arnavutluk Savunma Bakanı Peleşi, Arnavutluk Hükümeti adına Türkiye'ye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve operasyonel kapasitelerinin artırılması için verdiği sürekli destek için teşekkür etti.

Çok sayıda Arnavut öğrencinin Türk askeri akademilerinde mezun olduğunu belirten ve bunu, 1992'den bu yana iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir sütunu olarak nitelendiren Peleşi, "Bu yardım, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve büyümesi, hareketlilik ve operasyonel yetenekler için bir destekten çok daha fazlası. Modern tarihimiz boyunca teşvik edilen süregelen temel bir ilişkinin sembolüdür ve günümüzde birliklerimiz beraber çalışıyor, beraber eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında iki askeri mali iş birliği anlaşmasının imzalandığını belirten Peleşi, özellikle mali anlaşmalar ve askeri hibeler aracılığıyla sağlanan sivil acil durum yardımlarını takdir etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından meydana gelen güvenlik zorluklarına ilişkin Peleşi, şunları kaydetti:

"NATO'nun olduğu her yerdeydik ve NATO'nun var olduğu her zaman varlığımız bulunuyor. İttifaktaki yükümüzü paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Gergin ve tehlikeli güvenlik ortamıyla başa çıkmak her birimiz için bir meydan okumadır. Odağımızda, askeri yetenekleri ve kapasiteleri modernize etmeye ve geliştirmeye hazırlanmak olmalıdır. Bu doğrultuda NATO'daki müttefik ve ortaklarımızın desteğinin yeri doldurulamaz."

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay da bu yardımın Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kardeşlik ilişkilerinin açık bir tezahürü olduğunu vurgulayarak "Arnavutluk'u, Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği için kilit bir ülke olarak görüyoruz. Arnavutluk'un AB entegrasyonu yolundaki çabalarını destekledik ve sürecin sonunda Birliğin yeni bir üyesi olarak görmeyi içtenlikle istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Tragger, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

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