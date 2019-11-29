Son Dakika Haberleri: Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Arnavutluk, Kızılay, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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