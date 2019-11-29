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Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
6 saat önce
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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