Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin artık düzlüğe çıktığını belirterek, "Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü, dün 16,50'ye düştü. Enflasyon 25'lerden yüzde 15 seviyelerine geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları da göreceğiz." dedi.

Turagay, Güneydoğu İhracatçı Birliklerince (GAİB) Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenindeki konuşmasında, ülkedeki sanayi ve ihracatçıların neler yaptığının farkında olduklarını, onların yaptığı fedakarlık ve çalışkanlık karşısında da bakanlık olarak her zaman sanayici ve ticaret eşrafının yanında olduklarını belirtti.

Salondaki iş adamlarına "Sizler gerçekten kahramansınız" diye seslenen Turagay, bugün ülke ve Gaziantep ticaretinin geldiği noktanın esas mimarlarının da yine iş adamları olduğuna işaret etti.

Turagay, Gaziantep'in ihracatının şu anda yıllık 7 milyar dolarların üzerine çıktığını ve bunun daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sanayici ve tüm iş adamlarının moral bozmadan daha fazla çalışıp hep birlikte daha iyi yerlere gelinebileceğini aktaran Turagay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de faizler 1,5 ayda 7,5 puan düştü. Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü, dün 16,50'ye düştü. Enflasyon 25'lerden yüzde 15 seviyelerine geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları da göreceğiz. 2018 yılında yaşadığımız büyük taarruzu atlatmayı başardık. Bunu da dik durarak başardık. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye artık düzlüğe çıkıyor. 2020 yılından itibaren göreceksiniz büyüme hızımız hızla artacak."

Dünyada bazı teknoloji savaşlarının yaşandığını, bu durumun Türkiye için fırsatları da doğurduğunu belirten Turagay, yaşanan bu sorundan ortaya çıkacak boşluğu Türkiye'nin doldurabileceğine dikkati çekti.

Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'in el birliğiyle sorunlarını çözüp büyümesine devam ettiğini belirtti.

Sanayi ve iş dünyasının da bu anlamda büyük bir güç dengesi oluşturduğunu anlatan Gül, şu an 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamlarını kısa zamanda çok daha artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in hemen her alanda güçlü ve iddialı bir şehir olduğunu vurguladı.

Bu anlamda kentin önemli avantajlarından birisinin de mutfak kültürü olduğunu belirten Şahin, gastronomi alanında emin adımlarla ilerleyen kentin bu alanda da önemli kazanımlar elde edeceğine inandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri GAİB'in en çok ihracat gerçekleştiren 100 firmasına plaketlerini takdim etti.