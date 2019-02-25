Son Dakika Haberleri: Türkiye Artık Kendi Tankını, Topunu, Tüfeğini Üretmeye Başladı"

Türkiye Artık Kendi Tankını, Topunu, Tüfeğini Üretmeye Başladı"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan, insanlı, insansız hava araçları üreten, bunları ihraç eden bir ülke haline geldi.

Türkiye Artık Kendi Tankını, Topunu, Tüfeğini Üretmeye Başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan, insanlı, insansız hava araçları üreten, bunları ihraç eden bir ülke haline geldi." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığınca İnönü Caddesi'nde kurulan seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl'ün kurulduğu günden beri AK Parti davasının kalesi olduğunu aktaran Yılmaz, kentin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı hep birlikte kale gibi AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunu belirtti.

Yılmaz, Bingöl halkına teşekkür ederek, "Bingöl bir dava, sevda, maneviyat, birlik, beraberlik şehridir. Bingöl Türkiye ve Ortadoğu üzerinde hesap yapmaya çalışan emperyalist güçlere karşı, uluslararası güç odaklarına karşı en güzel cevapları sandıkta vermiş bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Partisinin 16 yıllık iktidarında yapılan hizmetleri aktaran Yılmaz, hizmet yapamayanların "AK Parti ne yaptı" diye eleştirdiklerini, laf etmenin kolay, iş yapmanın ise zor olduğunu aktardı.

"Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan, insanlı, insansız hava araçları üreten, bunları ihraç eden bir ülke haline geldi." diyen Yılmaz, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin ülkeye saldırdığını anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir taraftan PKK, DEAŞ bir taraftan FETÖ, DHKP-C bunların hepsini üzerimize saldılar. Ayrı ayrı değil hepsini eş zamanlı aynı anda saldılar. Çünkü bunların mutfağı, tezgahı aynı. Bunların isimlerinin farklı olduğuna bakmayın, bunlar aynı şirketin bayileri, şubeleri gibidir. Bunu böyle bilin."

Daha sonra seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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