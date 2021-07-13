Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Hamza Kalkan'dan Vali Işık'a Ziyaret - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Hamza Kalkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

13 Temmuz 2021 Salı günü valilik makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Hamza Kalkan kabulleri nedeniyle Vali Işık'a teşekkür ederek Karaman'da açılan Gastronomi Turizm Derneğinin amacı ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Vekili Kalkan, Gastronomi Turizm Derneği Karaman Şubesi olarak yapacakları faaliyetler ve yarışmalarla Türk yöresel lezzetlerinin daha yakından tanınmasını sağlamak amacında olduklarını söyledi. Karaman halkının ülkemizin kültürel lezzetlerini tanıma ve tadabilmeleri noktasında derneğin köprü görevi göreceğini söyleyen Başkan Vekili Kalkan, yöresel lezzetlerin aynı zamanda hem ülkemizin hem de ilimizin yemek turizminin gelişmesine ve ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağına olan inancını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilimizin turizm ve gastronomi alanında sahip olduğu potansiyeli daha da büyütmek için atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Vali Mehmet Alpaslan Işık, derneğin zengin yemek kültürüne sahip ilimizde açılmasının önemli olduğunu aynı zamanda düzenlenecek çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle ilimize ekonomik anlamda da katma değer sağlayacağına olan inancını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaret Vali Işık'a verilen hediye ve günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi. Karaman Valiliği/ BASIN