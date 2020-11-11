Türkiye Aşçılar Federasyonundan Başkan Günel'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Aşçılar Federasyonundan Başkan Günel'e ziyaret

11.11.2020 08:23
Türkiye Aşçılar Federasyonundan Başkan Günel'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Mustafa Erol, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Mustafa Erol, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) Başkanı Uğur Apak'ın da yer aldığı ziyarette, Kuşadası'nın yöresel yemeklerinin daha iyi tanıtılması için izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Türk mutfağını ve aşçılığını dünyaya tanıtmak amacıyla 2006 yılında kurulan TAFED'in yılık istişare toplantısı 7-8 Kasım tarihlerinde Kuşadası'nda yapıldı. Özel bir otelde sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen toplantıya TAFED'e üye 27 derneğin yöneticileri katıldı. İki gün süren istişare toplantısında, aşçılık mesleğinin Türkiye ve dünyadaki gelişimi ile Türk mutfağının dünya genelindeki durumu konuşuldu. Toplantının ardından TAFED Başkan Vekili Mustafa Erol ile KUPAD Başkanı Uğur Apak ve Başkan Vekili Aydın Sürer, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kuşadası'nın yöresel yemeklerinin daha iyi tanıtılması ve ilçede düzenlenecek gastronomi etkinliklerinin nasıl daha ilgi çekici bir hale gelebileceği üzerinde duruldu.

TAFED'in Türkiye'nin gastronomi alanındaki en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle kendilerine bu nazik ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Kuşadası tarihi ve doğal güzelliklerinim yanı sıra yöresel lezzetler açısından da çok zengin bir kent. İlçemizde gastronomi turizmini canlandırmak için çeşitli projelerimiz bulunuyor. İlerleyen dönemde Kuşadası'nda Türkiye genelinde ilgi çekecek yöresel lezzet festivalleri düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten sonra TAFED Başkan Vekili Mustafa Erol, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e üzerinde isminin yazılı olduğu aşçı gömleği ile mutfak bıçağı hediye etti. - AYDIN

Türkiye Aşçılar Federasyonundan Başkan Günel'e ziyaret

Mustafa Erol, Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Aşçılar Federasyonundan Başkan Günel'e ziyaret - Son Dakika


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