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Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu - Son Dakika

Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu

24.07.2021 17:50
Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu, System.String[]

Türkiye sevdalısı İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu. Mitchell; Gladyatör, Cesur Yürek ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan Mendilim Kekik Kokuyor gibi yapımlarda rol almıştı.

Dünyaca ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü bulundu.

TEKNEDE ÖLÜ BULUNDU

Kötü haberi duyuran gazeteci Talat Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

AYLAN BEBEK'İN YAŞADIKLARINI KONU ALAN FİLMDE OYNAMIŞTI

Mike Mitchell, geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan Mendilim Kekik Kokuyor filmde Willma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle boy göstermişti. Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek'in yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.

Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu

Çanakkale, Gladyatör, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu - Son Dakika Magazin


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