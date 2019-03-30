Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek
28 dakika önce
İstanbul Tersanesi ve SEFT Gemi Tasarım, LIMA 2019'da Malezyalı kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları imzaladı.
İstanbul
Tersanesi ve SEFT Gemi Tasarım, LIMA 2019'da Malezyalı kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:02
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