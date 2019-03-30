Son Dakika Haberleri: Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek

Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek

28 dakika önce

İstanbul Tersanesi ve SEFT Gemi Tasarım, LIMA 2019'da Malezyalı kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek, System.String[]
İstanbul Tersanesi ve SEFT Gemi Tasarım, LIMA 2019'da Malezyalı kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:02 

İstanbul, Ekonomi
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