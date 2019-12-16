Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacak - Son Dakika

Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacak

6 saat önce

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulunda, Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını da yapması yönünde karar alındı.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulunda, Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını da yapması yönünde karar alındı.

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları, parlamenter heyetler ve gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen APA 12. Genel Kurulu, ortak bildirgenin açıklanmasıyla sona erdi.

Ortak bildirgede, 2 yıldır APA'nın başkanlığını yürüten Türkiye'nin 2020-2021 yıllarında da başkanlık yapması kararı yer aldı.

2022-2023 dönemi için ise başkanlığı devralmak isteyen ülkelerin talepte bulunması istendi.

Toplantı sonunda İran heyeti, İsrail rejimini tanımadıkları yönünde APA 12. Genel Kurulu raporuna şerh koymak istedi. APA Genel Sekreterliği ise bu talebin yazılı yapılmasını istedi.

Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesinin 2 yıl daha dönem başkanlığını yapacak

Türkiye, Antalya, Asya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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