Son Dakika Haberleri: Türkiye, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılıyor
Son Dakika Güncel Türkiye, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılıyor

Türkiye, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılıyor

1 saat önce

Türkiye, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılıyor.

Türkiye, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılıyor, System.String[]

Türkiye, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılıyor.

Türkiye'nin, Filipinler'in başkenti Manila'da 14 Nisan 1961'de imzalanan Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılmasına dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Asya Verimlilik Teşkilatı, Asya-Pasifik bölgesinde verimliliği artırarak bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Teşkilatın, Japonya, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Singapur, Hindistan, İran, Pakistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayvan, Fiji, Hong Kong, Laos, Moğolistan, Nepal, Filipinler, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam olmak üzere halihazırda 20 üyesi bulunuyor.

Filipinler, Türkiye, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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