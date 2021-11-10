Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu - Son Dakika

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Türkiye'nin dört bir yanında saygıyla anılıyor. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

SİRENLER ÇALDI, HAYAT DURDU

Cadde ve sokaklarda hayat bir süreliğine durdu, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Ata'ya duyulan saygının göstergesi olan saygı duruşunda duygusal anlar da yaşandı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NDE SAYGI DURUŞU

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek yollarına devam edip köprüden ayrıldı.

İşte ülkemizin dört bir yanından Ata'ya saygı duruşu;