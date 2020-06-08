Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde basın...
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlediği basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci hakkında bilgi verip, atletizmde alınan son kararları değerlendirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlediği basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci hakkında bilgi verip, atletizmde alınan son kararları değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:08 Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde basın... - Son Dakika Spor
Son Dakika Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak 2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı