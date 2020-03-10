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Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı
7 saat önce
Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması...
Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Ayrıca, önlem amacıyla virüs görülen ülkelerden sporcu kayıtları yapılmayacağı da aktarıldı
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42
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