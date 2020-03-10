Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı - Son Dakika Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı

7 saat önce

Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması...

Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı, System.String[]

Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.


Ayrıca, önlem amacıyla virüs görülen ülkelerden sporcu kayıtları yapılmayacağı da aktarıldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 
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