Türkiye Atletizm Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.