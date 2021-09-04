Türkiye Atletizm Federasyonundan doping iddiaları hakkında açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu, bazı milli atletlerin dopingli çıktığına dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bir takım sosyal medya hesapları üzerinden maksatlı olarak milli atletlerimizin dopingli çıktığı şayiası yayılmaktadır. Dopinge karşı sıfır tolerans prensibiyle 2014 yılından bu yana yepyeni bir sayfa açan Türkiye Atletizm Federasyonu hayal ürünü haberler ve söylentilerle yıpratılmak istenmektedir. Spor kamuoyu ve camiamızın hiçbir bilgi ve dayanağı olmayan bu açıklamalara itibar etmemesini önemle rica eder, ayrıca söz konusu iftira sahipleri hakkında TCK Madde 267 çerçevesinde soruşturma açılması ve hukuki yaptırım uygulanması için işlemlere başlanacağını bilgilerinize sunarız."