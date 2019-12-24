Türkiye Atletizm Federasyonunun, Gelişim ve Vizyon toplantısı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Federasyonunun, Gelişim ve Vizyon toplantısı tamamlandı - Son Dakika Spor

Türkiye Atletizm Federasyonunun, Gelişim ve Vizyon toplantısı tamamlandı

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF), Gelişim ve Vizyon toplantısı tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun, Gelişim ve Vizyon toplantısı tamamlandı, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF), Gelişim ve Vizyon toplantısı tamamlandı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki gün gerçekleştirilen Türk Atletizmi Gelişim ve Vizyon Toplantısı'nda 45 kulüp yetkilisi, üç konu başlığında görüşlerini aktardı.

Açılışını TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın yaptığı toplantıya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk de katılarak birer konuşma yaptı. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez de toplantının ilk gününde oturumlara katılarak çalışmalara katkı verdi.

İki günlük toplantıda "Atletizm kulüplerinin idari, mali ve sportif yapılanması", "Kulüplerin yarınlarının planlanması ve vizyonları" ve "Stratejik Planlama" başlıklarının çalışıldığı üç ayrı grubun önerileri bir araya getirilerek sonuç bildirgesi oluşturuldu. Kendi alanlarında akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Erkut Konter, Prof. Dr. Fikret Soyer ve Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz'un moderatörlüğündeki çalıştayın sonuç bildirgesini ise Prof. Dr. Yusuf Can aktardı.

Kapanışta konuşan Fatih Çintimar, verimli çalışmaya katkı veren kulüp yetkilileri ve akademisyenlere teşekkür ederken, mayıs ayında yeni bir çalıştayda daha geniş bir değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

Fatih Çintimar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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