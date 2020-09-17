Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya'da

Türkiye Atletizm Milli Takımı, 19-20 Eylül tarihlerinde Cluj'da düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya geldi.

Dünyanın en eski şampiyonalarından biri olan Balkan Atletizm Şampiyonası'nın 73'üncüsü Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 12 ülkeden 300'ün üzerinde atletin katılmasının beklendiği organizasyonda, ay yıldızlılar 36 atletle madalya arayacak. Ev sahibi Romanya Atletizm Federasyonu, şampiyonayı World Athletics Başkanı Sebastian Coe'nun da izleyeceğini açıkladı.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, şampiyonada şu isimlerle yer alacak: ERKEKLER100m: Jak Ali Harvey, Kayhan Özer200m: Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar400m: İlyas Çanakçı800m: Mehmet Çelik , Murat Yalçınkaya1500m: Mehmet Çelik, Devrim Kazan3000m: Ali Kaya , Ömer Amaçtan5000m: Ali Kaya110m engelli: Mikdat Sevler3000m engelli: Turgay Bayram400m engelli: Berke AkçamYüksek atlama: Alperen AcetUzun atlama: Muammer Demir , Caner YağcıÜç adım atlama: Mert ÇiçekDisk atma: Ömer ŞahinÇekiç atma: Özkan BaltacıCirit atma: Ümmet DeğermenciDekatlon: Yavuz Şalkacı4x100m: Ertan Özkan, İzzet Safer, Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar, Kayhan Özer4x400m: Batuhan Altıntaş Yavuz Can , İlyas Çanakçı, Berke Akçam, Yavuz ŞalkacıKADINLAR100-200m: Elif Polat400m: Nevin İnce3000m: Burcu Subatan5000m: Fatma Arık100m engelli: Özge Soylu-Can3000m engelli: Derya KunurYüksek atlama: Buse SavaşkanSırıkla atlama: Demet ParlakUzun atlama: Tuğba AydınÜç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba AydınDisk atma: Özlem Becerek

Heptatlon: Beyzanur Yavuz