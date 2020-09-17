Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya'da - Son Dakika

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya'da

Türkiye Atletizm Milli Takımı, 19-20 Eylül tarihlerinde Cluj'da düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya geldi.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya'da, System.String[]

Türkiye Atletizm Milli Takımı, 19-20 Eylül tarihlerinde Cluj'da düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya geldi.

Dünyanın en eski şampiyonalarından biri olan Balkan Atletizm Şampiyonası'nın 73'üncüsü Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 12 ülkeden 300'ün üzerinde atletin katılmasının beklendiği organizasyonda, ay yıldızlılar 36 atletle madalya arayacak. Ev sahibi Romanya Atletizm Federasyonu, şampiyonayı World Athletics Başkanı Sebastian Coe'nun da izleyeceğini açıkladı.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, şampiyonada şu isimlerle yer alacak: ERKEKLER100m: Jak Ali Harvey, Kayhan Özer200m: Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar400m: İlyas Çanakçı800m: Mehmet Çelik, Murat Yalçınkaya1500m: Mehmet Çelik, Devrim Kazan3000m: Ali Kaya, Ömer Amaçtan5000m: Ali Kaya110m engelli: Mikdat Sevler3000m engelli: Turgay Bayram400m engelli: Berke AkçamYüksek atlama: Alperen AcetUzun atlama: Muammer Demir, Caner YağcıÜç adım atlama: Mert ÇiçekDisk atma: Ömer ŞahinÇekiç atma: Özkan BaltacıCirit atma: Ümmet DeğermenciDekatlon: Yavuz Şalkacı4x100m: Ertan Özkan, İzzet Safer, Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar, Kayhan Özer4x400m: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, Yavuz ŞalkacıKADINLAR100-200m: Elif Polat400m: Nevin İnce3000m: Burcu Subatan5000m: Fatma Arık100m engelli: Özge Soylu-Can3000m engelli: Derya KunurYüksek atlama: Buse SavaşkanSırıkla atlama: Demet ParlakUzun atlama: Tuğba AydınÜç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba AydınDisk atma: Özlem Becerek

Heptatlon: Beyzanur Yavuz


Atletizm, Türkiye, Romanya, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya'da - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim         
21:57
Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti         
21:44
Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı         
21:17
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei