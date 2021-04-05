Türkiye Atletizm Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Atletizm Vakfı'nın (TAV) Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2020-2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye'de atletizmin geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1986 yılında kurulan ve amacı doğrultusunda çalışmalarını yürüten TAV'ın 27 Mart Cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurulu'nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Dr. Hasan Kasap'ın ve katipliğini Fatoş Tükkal'ın yaptığı kurul toplantısında 2019 ve 2020 TAV Faaliyet Raporları ve Denetleme Kurulu raporları görüşülerek onayladı.

Başkan Özen, yaptığı konuşmada, korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyanın, başta sağlık olmak üzere ekonomik ve psikolojik olarak büyük sıkıntılarla geçirdiği 2020 yılında, tüm zorluklara rağmen TAV olarak Türk atletizminin ilerlemesi için 2016 yılından bugüne devam eden 'Cüneyt E. Koryürek Genç Atletlere Destek Projesi' kapsamında 2020 yılı boyunca yıldızlar ve gençler kategorilerinde başarılı olan ve gelecek vadeden atletlerin sayısını 6'dan 11'e çıkardıklarını, Naili Moran'ın adını yaşatmak adına yeni bir destek projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlanacağını, TAV web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak atletlerin ulusal ve uluslararası yarışma sonuçları, atletizmle ilgili güncel haberler ile rekorlar hakkında bilgilendirmeler yapıldığını belirterek TAV'ın bireysel bağışçıları Hasan Arat, Salih Münir Yaraş, Neşe Gündoğan ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizasyonu yetkililerine teşekkür etti.

Yapılan seçim sonucunda TAV 2021 - 2023 kurulları aşağıdaki şekilde oluştu:

TAV Yönetim Kurulu

Başkan: İpek Özgüden Özen

Başkan Yardımcısı: Haldun Domaç

Genel Sekreter: Neşe Gündoğan

Sayman Üye: Murat Ağca

Üye: Bora Gönenç

Üye: Salih Münir Yaraş

Üye: İlhan Ağırbaş

Üye: Ayşegül Baklacı

Üye: İzzet Türkkal

Üye: Şükrü Çaprazlı

TAV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Necati Çeteci

Aslı Ergenç

Aycan Kurtcan

Ömer Yavru - İSTANBUL