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Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan 10'uncu ülke - Son Dakika

Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan 10'uncu ülke

31.12.2021 11:09
Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan 10'uncu ülke

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "2021 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10'uncu sıraya yükselirken, İstanbul en çok yatırım yapılan 7'nci şehir olmayı başardı.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "2021 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10'uncu sıraya yükselirken, İstanbul en çok yatırım yapılan 7'nci şehir olmayı başardı." dedi.

Tanrıkulu, AA muhabirine son dönemde gelişen Türk teknoloji ekosistemi ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturma çabalarının 1980'li yıllara dayandığını belirten Tanrıkulu, "Kurumsal olarak teknoparkların yasal çerçevesinin belirlenmesi 2001 yılına dayanıyor. Teknoloji ekosisteminin gelişmesi için, ticarileşmeyi teşvik amacıyla önemli ölçüde teknoloji geliştirme bölgeleri olan teknoparklar açıldı ve kamu kurumları ve odalar tarafından desteklendi. 2001'den günümüze kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021 verilerine göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde 89 Teknoloji geliştirme bölgesinde 73'ü aktif şirket faaliyet yürütürken, 16'sının ise altyapı çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Bu bölgelerde 7226 firma bulunurken, toplam 135,6 milyar TL satış hacmine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji şirketlerinin yıldızı parlıyor.

Tanrıkulu, Türkiye'nin genç nüfusunun önemli avantajlarından biri olduğunu belirterek, "Öyle ki, 8 milyon kişi yüksek öğrenime devam ediyor ve yaş ortalaması 32,7. Türkiye Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında genç ve dinamik nüfus yapısına sahip. Türkiye bu genç nüfusuyla e-ticaret, oyun ve yazılım alanında kurulan yeni nesil teknoloji şirketleri sayesinde geleneksel ekonomi işletmelerin rolünü değiştiriyor. Getir, hepsiburada, Peakgames ve Trendyol gibi yeni nesil şirketler hem yurtdışından yatırımlar hem de satın almalar yapılarak Türkiye'nin en değerli şirketleri olmaya başardı. Trendyol ise 10 milyar dolar üzerinde yatırım alarak Türkiye'nin ilk decacorn'u oldu. Benzer şekilde birçok ülkede şube açmayı başaran Getir ise yaklaşık 7,5 milyar dolar üzerinde yatırım alarak Türkiye'nin ikinci decacornu. Getir'in başarısı, Türkiye'nin teknoloji endüstrisindeki büyük bir değişimin parçası." diye konuştu.

Türk oyun şirketlerine yabancıların ilgisi artıyor

E-ticaret platformlarının yanı sıra, Türk oyun geliştiricilerin eğlence sektöründe yatırımcıların dikkatini çektiğini vurgulayan Tanrıkulu, birçok uluslararası şirketin Türkiye'deki oyun sektörüne milyar dolarlık yatırımlar yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Tanrıkulu satın almalar hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında ABD'li şirket Zynga 1,8 milyar dolar ödeyerek Peak Games şirketini satın aldı. Aynı şirket 168 milyon dolara Rollic games şirketinde satın alma gerçekleştirdi. Çinli teknoloji şirketi Tencent ise Masomo şirketini 100 milyon dolara aldı. Dream Games aldığı 155 milyon yatırım ile bir milyar dolar değerlemeye ulaşırken, ülkenin yeni unicorn'u olmayı başardı. Şirket, ilk oyunu Royal Match ile ABD ve Almanya'da sadece üç ayda en fazla hasılat yapan 20 oyundan biri olmuştu. Bunun gibi birçok oyun geliştirici şirketler bu alanda yeni alanlar ve teknolojiler geliştiriyor.

Zira Türk oyunları dünya genelinde indirilme ve oynanma oranları birçok ülkeye göre yüksek olduğu görülüyor. Özellikle Peak games'in ABD'li şirket tarafından satın alınması Türkiye'deki startup girişimciler için de önemli motivasyon kaynağı oldu. Türkiye teknoloji şirketleri 4 yıl öncesine göre önemli yol kat etti. Aynı şekilde dünyanın önde gelen bölgesel dağıtım platform şirketi olan Delivery Hero'nun Berlin ve Singapor'dan sonra İstanbul'a yatırım yapması buna verilebilecek somut örneklerden."

"Türk startupları şu anda Avrupa'nın ilk 10'u arasında yer alıyor"

Türk startuplarının gerek kurumsal yazılım gerek e-ticaret ve ödeme sistemlerinde birçok yenilik getirerek önemli başarılar elde ettiğine değinen Tanrıkulu, bu gelişmelerde kuluçka merkezlerinin artması ve destek veren kurumların çeşitlenmesi gibi faktörlerin Türk girişimcileri cesaretlendirdiğini vurguladı.

Tanrıkulu, Türkiye'de e-ticaret platformlarının sayısının üç yıl öncesine göre yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 10'a yükseldiğini belirterek, "Devlet yatırım destek ve tanıtım ajansına göre, Türk startupları şu anda Avrupa'nın ilk 10'u arasında yer alıyor. Türk devlet yatırım bürosu başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, başarının ülkenin genç ve teknoloji meraklısı nüfusuna dayandığını söylüyor. Hatta Financial Times 'Türkiye nasıl Avrupa'nın teknoloji yıldızı oldu' başlığı ile startupların ve son zamanlar alınan yatırımlarla nasıl başarı elde ettiğini analiz haberiyle okuyucularına duyurdu. Birçok yatırımcı Türkiye'nin genç nüfus potansiyelini ve girişimci startuplarını ilgiyle takip ediyor. Bu durum bir taraftan yerli girişimcileri cesaretlendirirken, diğer taraftan yatırımcıları da cezbetmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan ilk 10 ülke arasında

Türkiye'de 2021 yılındaki girişimcilik ekosistemine dair öne çıkan gelişmelerle ilgili bilgi veren Tanrıkulu, "Türkiye girişimcilik ekosistemde 2021 yılında arasında girişimlere en fazla yatırımların yapıldığı yıl olarak tarihe geçti. Peak Games ile başlayan Unicorn furyası 2021 yılında Getir ve Dream Games'in aldığı yatırımla katlanarak devam etti. 2021 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa'da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10'uncu sıraya yükselirken, İstanbul en çok yatırım yapılan 7'nci şehir olmayı başardı. Ayrıca Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihin en yüksek seviyesini 10 basamak artırarak 41.sırada yer alması 2021 için önemli başarılarından biriydi. Aynı zamanda 2021 sonlarına doğru Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması bu yıla damga vuran konular arasındaydı." yorumunu yaptı.

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Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Yatırım, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

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