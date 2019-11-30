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Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile...
6 saat önce
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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