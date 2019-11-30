Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile...
Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile... - Son Dakika Spor

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile...

6 saat önce

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile..., System.String[]

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Türkiye, İtalya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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