Türkiye , Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya , İsviçre ve Galler ile eşleşti.

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Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli"

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