Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa Konseyi'ne katkı payını ciddi oranda azalttı
Son Dakika Dünya Türkiye, Avrupa Konseyi'ne katkı payını ciddi oranda azalttı

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne katkı payını ciddi oranda azalttı

6 saat önce

1 Ocak 2016'dan itibaren Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne finansal katkı payı 13,6 milyon Euro'dan 33,5 milyon Euro'ya yükseldi. Fakat Aralık 2017'de Türkiye talebini geri çektiğini bildirdi. Ankara Böylece Avrupa Konseyi'ne katkı payını yeniden 14 milyon 318 bin Euro'ya düşürdü.

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne katkı payını ciddi oranda azalttı, System.String[]

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 2016 yılında 33 milyon euroya yükselttiği katkı payını bir yıl sonra 14 milyon euroya çekti.


1 Ocak 2016'dan itibaren Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne finansal katkı payı 13,6 milyon eurodan 33,5 milyon euroya yükseldi. Fakat Aralık 2017'de Türkiye bu katkıyı ciddi oranda tırpanladı. Böylece Avrupa Konseyi'ne katkı payını yeniden 14 milyon 318 bin euroya düşürdü.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:58 
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