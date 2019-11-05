Türkiye, Avrupa Konseyi'ne katkı payını ciddi oranda azalttı

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 2016 yılında 33 milyon euroya yükselttiği katkı payını bir yıl sonra 14 milyon euroya çekti.



1 Ocak 2016'dan itibaren Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne finansal katkı payı 13,6 milyon eurodan 33,5 milyon euroya yükseldi. Fakat Aralık 2017'de Türkiye bu katkıyı ciddi oranda tırpanladı. Böylece Avrupa Konseyi'ne katkı payını yeniden 14 milyon 318 bin euroya düşürdü.