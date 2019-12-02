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Türkiye, Avrupa Konseyi'ne yaptığı katkı payının yarıdan fazlasını kesti

6 saat önce

1 Ocak 2016'dan itibaren Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne finansal katkı payı 13,6 milyon Euro'dan 33,5 milyon Euro'ya yükseldi. Fakat Aralık 2017'de Türkiye talebini geri çektiğini bildirdi. Ankara Böylece Avrupa Konseyi'ne katkı payını yeniden 14 milyon 318 bin Euro'ya düşürdü.

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne yaptığı katkı payının yarıdan fazlasını kesti, System.String[]

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 2016 yılında 33 milyon euroya yükselttiği katkı payını bir yıl sonra 14 milyon euroya çekti.


1 Ocak 2016'dan itibaren Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne finansal katkı payı 13,6 milyon eurodan 33,5 milyon euroya yükseldi. Fakat Aralık 2017'de Türkiye bu katkıyı ciddi oranda tırpanladı. Böylece Avrupa Konseyi'ne katkı payını yeniden 14 milyon 318 bin euroya düşürdü.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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