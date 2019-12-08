Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
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Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

6 saat önce

Türkiye, 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda bir altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı, System.String[]

Türkiye, 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda bir altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen şampiyonada, büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Kadınlarda milli sporcu Yasemin Can, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Yasemin, organizasyon tarihinde büyük kadınlarda 4 şampiyonluk elde eden ilk isim oldu.

Büyük erkeklerde mücadele eden milli sporculardan Aras Kaya, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Ayetullah Aslanhan ise 20 yaş altı erkekler yarışında gümüş madalya kazandı.

Organizasyonu bir altın, 2 gümüş madalyayla tamamlayan Türkiye, Büyük Britanya (5 altın, 1 bronz), Fransa (2 altın, 2 bronz) ve İtalya'nın (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz) ardında 4. sırayı aldı.

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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