Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı
1 saat önce
WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye'nin geçen yıl 500 milyon euroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldiğini söyledi.
WBAF Başkanı Baybars Altuntaş
, Türkiye
'nin geçen yıl 500 milyon euroyu aşan yatırımla Avrupa
'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:20
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