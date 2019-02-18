Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı

Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı

1 saat önce

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye'nin geçen yıl 500 milyon euroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldiğini söyledi.

Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı, System.String[]
WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye'nin geçen yıl 500 milyon euroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:20 

Baybars Altuntaş, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı UEFA'dan Fenerbahçe-Zenit Mücadelesine İnceleme!

Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]