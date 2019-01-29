Türkiye, Avrupa'nın 8. büyük otomotiv pazarı
1 saat önce
Türkiye geçen yıl otomobil pazarındaki daralışa rağmen, Avrupa'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke olarak kayıtlara geçerken 23 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.
Türkiye
geçen yıl otomobil pazarındaki daralışa rağmen, Avrupa
'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke olarak kayıtlara geçerken 23 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40
Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor
Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi
Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi