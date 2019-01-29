Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa'nın 8. büyük otomotiv pazarı

Türkiye, Avrupa'nın 8. büyük otomotiv pazarı

1 saat önce

Türkiye geçen yıl otomobil pazarındaki daralışa rağmen, Avrupa'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke olarak kayıtlara geçerken 23 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.

Türkiye, Avrupa'nın 8. büyük otomotiv pazarı, System.String[]
Türkiye geçen yıl otomobil pazarındaki daralışa rağmen, Avrupa'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke olarak kayıtlara geçerken 23 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 

Avrupa, Türkiye, Ekonomi
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