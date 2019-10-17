"Türkiye, Avrupa'nın en büyük ikinci LNG piyasası haline geldi"

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye doğal gaz sektörünün çok önemli bir gelişim ve başarı örneği gösterdiğini belirterek, "Gaz talebinde sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) artan payı sonucu 2018 itibarıyla ülkemiz, dünyanın en büyük 7'inci, Avrupa'nın en büyük 2'nci LNG piyasası haline geldi." dedi.

Arslan, bu yıl "Ortak Enerjimiz, Ortak Geleceğimiz" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Doğa Gaz Kongre ve Fuarı'nın açılışında, Türkiye'nin dünya enerji sektöründeki konumu ve rolü itibarıyla giderek güçlendiğini, uluslararası piyasalara entegre bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi enerji sektörü açısından cazip ve etkin kılan önemli faktörler olduğunu ifade eden Arslan, bu faktörleri şu şekilde sıraladı:

"Ülkemizde özellikle 2002 yılı sonrasında atılan serbestleşme adımları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması enerji sektörünün özel sektör yatırımlarıyla güçlenmesi imkanını sağladı. Türkiye, genç nüfusu ve gelişen ekonomisi ile dünyada enerji talebi en hızlı artan ikinci ülke konumunda. İyi işleyen bir enerji piyasası modeli oluşturuldu. Doğal gaz dağıtım sektörünün gelişiminde uygulanan model, diğer ülkelere örnek teşkil eden bir uygulama oldu. Ayrıca, Türkiye coğrafi konumu itibarıyla da çok stratejik bir noktada bulunuyor."

Yıllık gaz tüketimi 50 milyar metreküpün üzerinde

Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektörünün ciddi bir gelişim gösterdiğini aktaran Arslan, 140 bin kilometrelik gaz şebekesi ve 16 milyona yaklaşan abone sayısıyla büyümenin devam ettiğini söyledi.

Arslan, gaz dağıtım şirketlerinin şebeke yatırımları sonucunda 66 milyondan fazla vatandaşa gaz ulaştırıldığını anımsattı. Gaz ulaşan 66 milyon vatandaş içerisinden 51,5 milyonunun aktif kullanıcı olduğunu kaydeden Arslan, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküpün üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Şebeke yatırımlarının yanı sıra Doğal Gaz Organize Toptan Satış Piyasası altyapısının oluşturularak buradaki faaliyetlerin bir yıldır başarıyla sürdürüldüğünü hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın ise en büyük 4'üncü gaz piyasası konumunda bulunuyor. Ayrıca ülkemizde büyük önem arz eden LNG altyapı yatırımları da devreye alındı. Gaz talebinde LNG'nin artan payı sonucu, 2018 itibarıyla ülkemiz dünyanın en büyük 7'nci, Avrupa'nın en büyük 2'nci LNG piyasası haline geldi. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi Türkiye doğal gaz piyasası, geçtiğimiz 32 yılda amaçlanan hedeflerin tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Geldiğimiz nokta bundan sonra bizleri yeni hedeflere yöneltmektedir. Yeni hedefimiz ticaret merkezi olmaktır."

GAZBİR olarak da bu süreçte gelişmiş ülke piyasa uygulamaları ve teknolojik gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran Arslan, etkileşim içinde oldukları tüm ülkelerle olumlu sonuç almaya yönelik her türlü stratejinin destekçisi olduklarını söyledi.

"Türkiye konumunu güçlendirdi"

Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Dr. Sun Xiansheng de Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı gibi projelerle enerji haritasındaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Sun Xiansheng, Türkiye'nin gaz projelerinin enerji güvenliğine çok büyük katkıları olduğunu dile getirerek, "Türkiye devam eden doğal gaz projeleriyle yalnızca kendi enerji talebini güvence altına almıyor aynı zamanda Avrupa ülkeleri için de bir enerji merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.